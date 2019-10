Rede de cafeterias Coffeetown vai abrir sua primeira filial temporária no Horto Florestal

(Divulgação)

Perspectiva da Coffeetown na Casa Cor

A cafeteria Coffeetown vai ganhar uma filial temporária este mês. A marca, que está instalada no Corredor da Vitoria, vai funcionar na Casa Cor Bahia, que este ano será montada no Horto Florestal. O espaço será assinado pelo escritório TRPC Arquitetos, responsável pelo projeto original da marca. A proposta é que, assim como na sede da loja, a unidade da mostra de arquitetura e decoração vá além da comercialização de produtos e seja palco de importantes discussões dentro do projeto CT Talks sobre Criatividade Rima Com Diversidade, em data a ser definida.

Bar balada

E por falar na Casa Cor, quem também estará por lá é o grupo San Sebastian que pilotará um bar de drinques comandado pelo bartender Alê Barberino, que no ano passado esteve a frente do Bar Beefeater, na Bahia Marina.

A mesma praça

(Divulgação)

Lara Kertész comanda feira na Pituba a partir de hoje

Após um longo intervalo a feira Boa Praça, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, volta com mais uma edição hoje e amanhã, sob o comando de Lara Kertész. Nesta temporada, o evento vai contar com um stand da Marcas do Bem apresentando produtos criados com inspiração em Santa Dulce dos Pobres. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM) e as Obras Assistenciais Irmã Dulce. O projeto Marcas do Bem reúne grifes como Euzaria, Jefferson Ribeiro, Vivire e EBAM por Elano Passos.

(Divulgação)

Santa Irmâ Dulce dos Pobres por Elano Passos

Business

A Salvador Destination foi responsável por confirmar para a capital baiana 99 eventos, que geraram um fluxo extra de 60 mil turistas, com 240 mil pernoites na rede hoteleira e um incremento na economia local de R$ 288 milhões, nos últimos quatro anos. Além disso, a entidade já garantiu outros 18 eventos até 2024. Os números foram divulgados esta semana em evento que reuniu o trade baiano para comemorar o Dia Mundial do Turismo, no Wish Hotel da Bahia.

Balada

O DJ Alok desembarca hoje em Salvador para se apresentar no VillaMix, o maior festival de música itinerante do país. Além do DJ se apresentam nomes da música sertaneja como Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Jonas Esticado, Lincoln e Duas Medidas e ainda a banda Raça Negra. O evento, produzido pela Online Entretenimento, acontecerá no Parque de Exposições.

(Divulgação)

DJ Alok toca hoje no VillaMix

Patrimônio

A Prefeitura de Salvador inaugura a nova sede da Fundação Gregório de Mattos (FGM), na próxima segunda-feira (07), às 18h. São quatro prédios que compõem o maior complexo cultural da cidade - o Quarteirão das Artes que abrigarão o Espaço Cultural Boca de Brasa - Centro, com duas salas de ensaio; o Café Teatro Nilda Spencer e a Sala Nelson Maleiro - sala multiuso, que pode funcionar como auditório.

Na rota

Salvador entrou na rota do diretor teatral francês Philippe Talard, que está em fase da montagem de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, com elenco de 12 capoeiristas baianos. As apresentações acontecem nos dias 26 e 27 de outubro, no Teatro Casa do Comércio.

(Divulgação)

Philippe Talard traz espetáculo para a Bahia

Tempero bom

Comemorando a inclusão no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo, a 2D Projetos Culturais e Eventos anuncia a data da 14ª edição do Festival Tempero no Forte para o período de 28 de novembro a 8 de dezembro, envolvendo restaurantes da Praia do Forte e do entorno. Para este ano, o tema escolhido foi Caju, castanha e maturi, prato cheio para explorar a rica cozinha baiana, especialmente a do Recôncavo.