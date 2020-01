Rede de lojas de calçados abre 22 vagas

A rede de calçados Studio Z abriu 22 vagas de emprego para a loja do Outlet Premium Salvador, que será inaugurada no próximo dia 22. As oportunidades são para cargos de operador de área. Os interessados poderão encaminhar o currículo para o e-mail criecarreira@stz.com.br. A marca busca candidatos com mais 18 anos, com ensino médio/técnico completo ou estudante universitários, com disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Os selecionados após a entrevista passarão por um treinamento na loja.

Concurso da Aeronáutica

A Aeronáutica abriu as inscrições para um concurso público com 156 vagas de nível técnico. São oportunidades para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS). Os interessados devem se inscrever no site https://ingresso.eear.aer.mil.br/ até 12 de fevereiro.