Redemoinho de fogo se forma durante queimada em Goiás; assista

O vídeo de um redemoinho de fogo que se formou em uma fazenda do interior de Goiás, na terça-feira (10), durante uma queimada, impressionou os internautas e rodou o mundo, após repercutir nas redes sociais.

A propriedade rural onde o fenômeno ocorreu fica às nas margens da rodovia GO-210, entre as cidades goianas de Santa Helena e Maurilândia.

Ao site O Hoje, Cristiano Souza, um dos responsáveis pela divulgação do vídeo, contou que a região tem sofrido com incêndios constantes e a divulgação nas redes sociais tem contribuído para que a população ajude no combate ao fogo. “O combate ao fogo foi feito pelos fazendeiros da região e pelos funcionários da usina”, comentou.

O Corpo de Bombeiros de Santa Helena não foi acionado por conta deste evento em específico. Só na terça, a corporação havia atendido três ocorrências distintas de fogo em vegetação próxima à cidade.

#Tourbillon de feu entre Santa Helena et #Maurilândia au #Brésil ce 10 septembre. Vidéo via Tornados no Brasil tracking #firedevil pic.twitter.com/yQQUE3VlNf — Keraunos (@KeraunosObs) September 11, 2019

A região tem sofrido nos últimos meses por conta de incêndio na vegetação seca.

Santa Helena de Goiás faz divisa com os municípios de Rio Verde, Acreúna e Maurilândia e está localizada a 200 km de Goiânia. A economia da cidade é voltada para a agropecuária e produção de etanol. Este incêndio foi próximo à usina de álcool de açúcar.

O redemoinho ou tornado de fogo é um raro fenômeno no qual as chamas, sob certas condições (dependendo da temperatura do ar e das correntes) adquirem uma vorticidade vertical e formam um redemoinho ou uma coluna de ar de orientação vertical similar a um tornado.