Reforços desfalcam o Bahia na Copa do Brasil; veja quem não pode jogar

O Bahia aproveitou a reta final da janela de contratação para reforçar o elenco. O tricolor contratou nove jogadores entre as eliminações no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste e o início da Série B. Mas nem todo mundo que chegou vai poder ajudar o time na Copa do Brasil.

Dos nove contratados, três já atuaram no torneio por outras equipes e estão impedidos de entrar em campo contra o Azuriz-PR, nesta terça-feira (19), às 19h30, na Fonte Nova, em jogo que marca a estreia do tricolor na competição.

Estão fora de ação o zagueiro Didi, o volante Emerson Santos, e o atacante Rildo. Eles jogaram a Copa do Brasil deste ano por Ferroviária, Botafogo-SP e Grêmio, respectivamente.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira tem à disposição o zagueiro Zé Vitor, o meia Warley e o volante Lucas Falcão. Contratados na semana passada, eles estão regularizados e podem ser relacionados pela primeira vez.

Outra novidade pode ficar por conta do atacante Matheus Davó. Vetado contra o Náutico, ele treinou normalmente no domingo (17) e deve ficar disponível para o confronto com os paranaenses.