Reforma administrativa de Jerônimo prevê mudanças em secretarias e fim da Bahiatursa

O projeto de reforma administrativa do governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) foi enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo governador Rui Costa (PT). O texto prevê, entre outras mudanças, a criação de mais de mil cargos comissionados e a extinção de mais de 800, além da extinção da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que será transformada em duas pastas: Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

Outra mudança em destaque é a a transformação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial em Secretaria da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Seprom). Também será extinta a Bahiatursa.

A publicação foi feita na edição de fim de semana do Diário Oficial do Legislativo. No sábado (10), o governador eleito esteve em reunião com representações partidárias e com o conselho político, no Desenbahia, em Salvador, ondem tem despachado a equipe de transição. O conselho é composto pelo PT, PSB, PSD, PSC, Avante, PV, PCdoB, Psol, Rede, MDB e Patriota.