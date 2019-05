Reformulação: mais três atletas estão fora dos planos do Vitória

A reformulação do elenco do Vitória não para. Depois do zagueiro Edcarlos, mais três jogadores foram avisados que não fazem mais parte dos planos do rubro-negro para a Série B.

São eles o zagueiro Bruno Bispo, o lateral esquerdo Fabrício e o volante Leandro Vilela. Os três serão somados ao grupo que vem treinando à parte, que já contava com nove jogadores.

Fabrício e Leandro Vilela foram contratados no início deste ano pela gestão Ricardo David. O lateral esquerdo chegou há pouco mais de dois meses, no dia 28 de fevereiro. Já o volante, emprestado pelo Paraná, chegou no dia 7 de janeiro.

Assim como Edcarlos, Fabrício foi titular do Vitória na estreia da Série B - a derrota por 3x1 para o Botafogo-SP no último sábado (27) - e não teve uma boa atuação. Leandro Vilela, por sua vez, ficou no banco naquela ocasião.

Já Bruno Bispo não vinha sendo relacionado desde a derrota por 2x0 para o Fluminense de Feira, última partida de Marcelo Chamusca no comando. Ele não entrava em campo desde o dia 10 de fevereiro, um empate em 2x2 com o Bahia de Feira.

O zagueiro de 22 anos, revelado na Toca do Leão, tem contrato até o final desta temporada. Segundo o seu empresário, Leonardo Casula, o Vitória não pretende emprestar o jogador. "A conversa é sobre rescisão, eles não querem mais contar com o Bruno. Vão liberá-lo", disse ao CORREIO.

Em sua conta particular de Twitter, o presidente Paulo Carneiro falou sobre o processo que vive o clube: "A reformulação exige decisões firmes e perseverança. Encontramos 38 atletas profissionais com péssimos resultados. Temos que: apoiar o grupo, afastar atletas, contratar atletas, rescindir contratos, arranjar recursos pois deixaram o clube sem caixa e voltar a vencer".

Além de Edcarlos, o grupo de jogadores fora dos planos do Vitória tem os zagueiros Gabriel Silva e Thales, os laterais esquerdos Juninho e Benítez, o volante Wesley Dias e os atacantes Cleber, Erick e Maurício Cordeiro.

Enquanto alguns saem, outros chegam. Nesta quinta-feira o técnico Claudio Tencati confirmou a contratação do atacante Ítalo e do volante Romisson. Além deles, já treinam na Toca o atacante Matheus Augusto e o zagueiro Dedé.