Região Metropolitana de Salvador registra terceira redução na média dos preços seguida

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) registrou, em setembro, a terceira deflação (redução média dos preços) seguida deste ano. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa foi a redução mais intensa para esse mês em 24 anos.

A deflação ocorrida em setembro, segundo o IBGE, acelerou o ritmo de queda frente ao registrado no mês anterior (havia sido de - 0,17% em agosto). Medida oficial da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em - 0,32% na RMS, sendo o menor índice para esse mês, desde 1998, quando havia ficado em - 0,75%.

A deflação de setembro na RMS foi mais intensa do que a verificada em todo o Brasil (- 0,29%) e o 5º menor índice entre as 16 regiões analisadas de forma individual. Em setembro, 15 delas desses locais tiveram quedas médias nos preços, lideradas pelas regiões metropolitanas de Fortaleza (-0,65%), Porto Alegre (- 0,46%) e Recife (- 0,43%). Somente a Grande Vitória (0,17%) teve variação positiva.

O IPCA na RMS acumulado em 2022 desacelerou pelo terceiro mês (aumentou menos do que no mês anterior), ficando em 4,97% (frente a 5,30% até agosto), mas segue acima do índice nacional (4,09%) e o segundo maior do país, abaixo da RM Rio de Janeiro/RJ (5,50%).

Nos 12 meses encerrados em setembro, a inflação na Região Metropolitana está em 8,87%, também mostrando sua terceira desaceleração seguida, mas permanece acima do indicador nacional (7,17%) e se manteve a mais elevada do país pelo terceiro mês consecutivo.