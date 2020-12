Regina Navarro participa pela segunda vez do AFD

Há três anos, a designer e estilista Regina Navarro, de 58 anos, transformou seu nome em uma marca, a Regina Navarro BellaOyá. Nascida na Bahia e com direito a todos os santos, encantos e axés, Regina participou pela primeira segunda vez do Afro Fashion Day (AFD). “O Afro é vital para toda marca do seguimento afro. É a maior passarela afro do país é uma verdadeira janela para o mundo”, afirma.

Regina Navarro começou a seguir o caminho da moda depois de trabalhar por em uma multinacional por mais de 21 anos. Após de uma viagem ao continente africano, tudo mudou. “Quando tive contato com os tecidos de lá por primeira vez, eu senti algo diferente, um chamado. Quando voltei a Inglaterra, eu já sabia que esse era o caminho a seguir. O afro, o étnico, o exótico, o diferente”.

Marca participa do AFD pelo segundo ano (Foto: Edgar Azevedo)

Hoje a estilista produz moda streetwear, sob medida e acessórios. “A moda é a maneira mais democrática para se expressar algo. É um raio que cruza os céus das diferenças e desigualdades. Inclui e une as pessoas”. Ela também deixou sua marca no Afro Fashion Day, inspirada pelo dendê, tema deste ano. “Dendê é vida. Sou filha de Oyá. Nas minhas veias, corre dendê. A força da mulher negra é sobrenatural! Nós nos criamos e nos reinventamos a cada dia”, completa.

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.



