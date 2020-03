Reino Unido entra em quarentena por conta do coronavírus

Boris Johnson anunciou a medida durante pronunciamento na Tv britânica (Foto: Reprodução)

Com 335 mortes confirmadas por conta da Covid-19, o primeiro ministro do Reino Unido Boris Johnson anunciou que o país entrará em quarentena oficial. A partir de agora as pessoas só poderão sair de casa para comprar ítens de necessidade básica, praticar exercícios, necessidades médicas e trabalhos essenciais, como profissionais de saúde.

Vendas de ítens não essenciais e reuniões públicas com mais de duas pessoas que não vivem juntas serão proibidas. O decreto também prevê que a polícia possa prender quem descumprir a quarentena.

As restrições devem durar pelo menos três semanas. "Daí nós iremos reavaliar e caso as evidências sejam positivas, iremos afrouxar as normas", explicou o primeiro ministro durante pronunciamento oficial.