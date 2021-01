Reino Unido terá medidas contra disseminação de nova cepa brasileira do coronavírus

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (13) que seu país possuí preocupações com a nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. Já tendo que lidar com uma nova cepa mais contagiosa surgida no próprio Reino Unido, o governo britânico está buscando maneiras de impedir que estas variantes cheguem ao país.

"Estamos preocupados com a nova variante brasileira. Já adotamos medidas duras para proteger este país de novas infecções vindas do exterior. Estamos tomando medidas para fazer isso [também] em relação à variante brasileira", afirmou o primeiro ministro.

A nova cepa do vírus causador da covid-19 foi encontrada no Amazonas, e foi identificada em quatro viajantes que passaram pelo estado brasileiro e retornaram ao Japão. A principal preocupação em relação ao vírus que se ele é resistente às vacinas que já estão sendo usadas para dizimar a pandemia.

Johnson foi perguntado pelo parlamentar Jeremy Hunt se o Reino Unido não deveria introduzir uma restrição imediata de voos vindos do Brasil, no entanto, o premiê não especificou quais medidas serão implementadas pelo governo para impedir a contaminação pela nova variante do coronavírus.