Reinvenção durante a pandemia mantem a qualidade de ensino do Sartre, e seus alunos se destacam no SISU

É inegável que a educação tenha sido um dos setores mais afetados pela pandemia. Provocadas a agir rapidamente e inovar, escolas enfrentaram o desafio de manter a qualidade de ensino em meio aos obstáculos impostos a alunos e colaboradores. Pouco mais de dois anos após a suspensão das aulas presenciais, o Sartre SEB é uma das instituições que pode comemorar os resultados das estratégias adotadas ao longo deste período com mais de 250 alunos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2022), sendo 15 deles em primeiro lugar.

De acordo com o professor de biologia e diretor do Sartre, Emanuel Ribeiro passado o susto inicial provocado pela suspensão das aulas presenciais e a implementação dos sistemas para as aulas remotas, a preocupação foi garantir a adaptação de alunos e professores à nova realidade. “Foi um cenário muito novo para todos pois ensino à distância até então era uma realidade restrita ao ensino superior. Então, como manter esses alunos motivados?”, diz. “Nesse momento entendemos o quanto a educação é dinâmica e reflete a sociedade onde está inserida”, completa.

Unidade Monet Infantil/ Fundamental I

Muito além das plataformas adotadas, das aulas em tempo real e das atividades e avaliações em ambiente virtual, Emanuel acredita que um grande trunfo para manter o progresso dos alunos foi o olhar para o estado socioemocional. “Antes da pandemia investimos no sistema My Life que envolve metodologias e avaliações formativas para o desenvolvimento de competências socioemocionais dos estudantes, e durante a pandemia ficou claro o quanto esse investimento foi importante pois tínhamos alunos engajados nessa dinâmica”, afirma.

A preocupação com os colaboradores também foi um foco do Sartre, através da manutenção de 900 empregos sem perdas salariais

Unidade Itaigara

Retomada

Em 2021, com a chegada do sistema híbrido que previa a intercalação entre aulas presenciais e virtuais, o Sartre buscou garantir o cumprimento de todos os protocolos e assegurar às famílias que os estudantes estariam em um ambiente seguro. “Durante todo o período não tivemos um só caso de contaminação interna/ comunitária de aluno ou colaborador por Covid-19. O contato com as famílias através das plataformas digitais foi fundamental para que os resultados fossem tão positivos em todo o processo”, comenta Emanuel.

Unidade Nobel

De acordo com a mãe dos alunos Davi, Gabriel e Theo, Perla Lemos Bastos, as dinâmicas criadas pela escola foram capazes de manter os jovens interessados pelas aulas ao longo do processo e o retorno à sala de aula de forma presencial foram encarados com grande entusiasmo pelos três. “A escola se reinventou e os professores realmente fizeram milagres, e mesmo com cada um dos meus filhos tendo características diferentes, eles se adaptaram bem. Seguiam tudo direitinho, até as aulas de educação física online”, relembra.

Perla conta que a parceria com a escola em cada fase da pandemia desde o virtual até a retomada total das aulas presenciais foi fundamental para a continuidade evolução dos seus filhos e que a certeza de que o Sartre é um lugar seguro para o desenvolvimento deles se tornou ainda mais forte. “Todos eles seguiram tendo ótimas performances não só nas provas como também nas olimpíadas criadas pela escola. O meu filho mais velho, Davi, que já está no ensino médio fez o ENEM e teve uma excelente pontuação. Apesar de todos os desafios, hoje tenho a certeza que o Sartre é uma instituição que posso confiar”, aponta.



