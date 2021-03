Relator da Operação Faroeste no STJ começa a ouvir as testemunhas de defesa

Relator da Operação Faroeste no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Og Fernandes vai começar a ouvir, a partir da próxima quinta-feira, as testemunhas de defesa arroladas pelos réus da primeira ação penal originada das investigações sobre a venda de sentenças no Judiciário baiano. Depois de amanhã, serão interrogados os nomes apresentados pelo desembargador afastado Gesivaldo Britto, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Em 8 de abril, começará a oitiva das testemunhas do falso cônsul da Guiné-Bissau Adailton Maturino e de sua esposa, Geciane Maturino. Na sequência, será a vez da lista do ex-borracheiro José Valter Dias, pivô do caso de grilagem de 366 mil hectares no Oeste do estado, e do desembargador José Olegário Monção Caldas, respectivamente, em 29 de abril e 6 de maio.

Fila de espera

Já as testemunhas das desembargadoras Maria das Graças Osório Leal e Maria do Socorro Barreto Santiago, presa há mais de um ano, vão depor ao STJ nos dias 11 e 18 de junho.

Presente para ex

O ex-deputado estadual Clóvis Ferraz (PSD), que comandou a Assembleia de 2005 a 2007, conquistou um dos cargos mais cobiçados da Casa, o de diretor legislativo, segundo maior salário entre as chamadas funções comissionadas. Derrotado na tentativa de voltar ao Parlamento estadual em 2018, quando obteve apenas 5.249 votos, Ferraz foi nomeado no último sábado pelo presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, também do PSD. Há cerca de três anos, o ex-deputado é investigado por suspeita de fraude eleitoral na disputa de 2016 e chegou a ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal de Vitória da Conquista.

Do não ao sim

Embora garanta que ofensivas judiciais com vistas ao lockdown pleno em toda a Bahia estejam fora dos planos atuais, o Ministério Público do Estado (MP) não descarta a probabilidade de tomar posições mais bruscas contra a disseminação da covid-19. O que inclui ajuizar ação para forçar o governo baiano a endurecer as regras restritivas. Segundo apurou a Satélite, o Palácio de Ondina quer costurar um acordo para evitar o ônus político de adotar medidas impopulares e convencer o MP e a Justiça a assumirem a autoria por um eventual bloqueio total.

Campo minado

Nova pesquisa do Instituto Paraná mostra que o presidente Jair Bolsonaro terá muito suor para gastar se quiser crescer no Nordeste. De acordo com a sondagem divulgada ontem, 58,9% dos nordestinos acham que o ex-presidente Lula (PT) deve disputar a Presidência - 14 pontos além da média nacional, que foi de 44,9%. A pesquisa mostra ainda mudança de ares no Sul e Sudeste.

Duelo de titãs

A licitação para definir a empresa que ficará responsável pelo canal de TV da Assembleia Legislativa deu origem a uma guerra travada acirradamente por duas grandes produtoras de Salvador. Ambas utilizam a mesma munição para tentar vencer a batalha. No caso, a influência que possuem junto a pesos-pesados da base governista.