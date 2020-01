Relógios e pulseiras inteligentes ganham cada vez mais adeptos

O mundo fit e o mundo da tecnologia se encontram no pulso do ser humano. O tempo em que relógios traziam como grandes atrações resistência a altas profundidades, cronômetros e bússolas passou e por muito.



As smartbands e smartwatches conquistaram um filão importante no mercado ao unir a tecnologia de relógios, aparelhos de GPS, monitores cardíacos e de sono e celulares. Acredite, se você gosta de atividade física e de acompanhar sua saúde de perto, ainda vai ter um dos dois, ao menos.

Diferenças

Para isso, vamos, primeiramente, diferenciar uma band e de um watch. Em bom português a smartband é uma pulseira inteligente. Leve, com bateria beeeem durável (algumas é preciso carregar uma vez no mês apenas), possuem tela pequena e uma maior dependência da interação com o smartphone, por meio de aplicativos especiais.



As funções são mais limitadas e o monitoramento de atividades físicas é o grande chamariz delas, complementado por monitoramento de sono e cardíaco, além de cronômetro, informações da previsão do tempo e notificações do celular.



O smartwatch, ou seja, o relógio inteligente, é mais completo e com uma tela maior, por isso, mais caro. Assemelha-se bastante a um relógio convencional em seu design e sua dependência ao celular é menor. É possível deixar o telefone em casa e sair com somente o smartwatch, por exemplo, tendo acesso a diversas funções.



Em muitos casos, é possível colocar até um cartão de memória microSD nele, para que não seja necessário acessar um app de streaming de músicas, por exemplo. No caso das notificações, inclusive, você pode não só visualizá-las, como também interagir com quem mandou a mensagem.

Opiniões



Smartbands:

Comprei a band para monitorar meus exercícios físicos. Já deixo o monitoramento dos batimentos cardíacos programado no app e no fim do dia vejo o relatório. Davi Breno Pastor, autônomo

Estou extremamente satisfeito com a smartband. Já estou com ela há 6 meses e até hoje não me desapontou em nada, seja em funções, bateria, conforto ou estética. Enrique Caldas, estudante

Comprei para monitorar a atividade física, mas acabei descobrindo outras funções. Acho smartwatch muito caro, a band supre minhas necessidades por um preço mais acessível. Clara Dourado, advogada





Smartwatches

Em 2018, praticava muito ciclismo e utilizava o celular para marcar a quilometra- gem do pedal. Certo dia, tomei um tombo e quebrei o celular todo. Depois desse dia, resolvi comprar um smartwatch. Abraão Pires, advogado

Uso mais o registro das atividades físicas, porém amo a pratici- dade de pagamento por aproxi- mação. Gosto de pré visualizar mensagens de WhatsApp de forma discreta. Juliana Tourinho, engenheira civil



Acho que a principal ajuda que o smartwatch proporciona é justamen- te a de usar o celular remotamen- te, desde notificações, como fazer fotos. Nuno Penna, sound designer

Alguns produtos

BANDS

Huawei Honor Band 5

Você pode até personalizar a tela, baixando novos perfis na internet. Monitora os batimentos cardíacos em tempo real e possui resistência a àgua para até 50m de profundidade. Com ela, dá pra controlar a câmera do celular.

Preço: entre R$ 100 e R$ 340



Samsung Galaxy Fit

Lançada no meio do ano passado, é uma opção mais em conta que a Samsung Gear Pro 2 e acima da Galaxy Fit E. Possui resistência à água para até 50 metros e faz o rastreamento de atividades físicas, com um relatório bem completo.

Preço: entre R$ 610 e R$ 940

XiaomiI Mi Band 4

É mais conhecida e popular entre as bands. Monitora o sono, batimentos cardíacos, passos percorridos, possui resistência à água, monitorando até mesmo natação. Controla player de música e notificações. A Bateria dura até 20 dias.

Preço: entre R$ 160 e R$ 550

WATCHES

Galaxy Watch Active

O smartwatch da Samsung é capaz de reconhecer até 39 atividades físicas diferentes, possui monitoramento de sono e de frequência cardíaca e até conta com um Rastreador de Estresse, que faz leitura de picos de pressão. Pesa só 25 gramas.

Preço: entre R$ 900 e R$ 1.300

Apple Watch Series 5

A Apple sempre conta com alta tecnologia aliada a um design único. A quinta série de seu badalado smartwatch traz monitoramento de saúde, contando até ciclo menstrual. Possui função para ligação emergencial mesmo que o iPhone esteja longe.

Preço: entre R$ 2.700 a R$7.550

Xiaomi Amazfit Bip

Famosa por sua band, a Xiaomi também conta com um ótimo smartwatch, ainda mais se o custo-benefício for observado. Conta com monitoramento de uma série de esportes e do sono. Destaque para a bateria, que pode durar até 45 dias. Sim, 45 dias.

Preço: entre R$ 240 e R$ 370