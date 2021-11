Remo e Londrina tropeçam, e Vitória só depende dele para sair do Z4

Enquanto o Vitória não entra em campo, acompanhar o desenrolar da penúltima rodada da Série B trouxe boas notícias aos rubro-negros na noite desta sexta-feira (19). Concorrentes diretos do Leão, Londrina e Remo não venceram seus jogos, o que possibilita ao time baiano sair da zona de rebaixamento na segunda-feira (22), quando enfrenta o CRB, em Maceió.

O Remo empatou com o Vasco em 2x2 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, após ter colocado dois gols de vantagem. Com isso, o clube paraense continua com 42 pontos, na 16ª colocação.

Já o Londrina perdeu do Vila Nova por 2x1 no estádio OBA, em Goiânia, e se manteve com 41 pontos, em 17º. O resultado livrou o Vila de qualquer chance de rebaixamento. Na outra partida desta sexta, o Brusque venceu o Operário por 2x0 e também garantiu a permanência.

O Vitória tem 40 pontos e, para sair do Z4, precisa ganhar do CRB no estádio Rei Pelé. Vale lembrar que só a vitória interessa. Em caso de empate ou derrota, o Leão irá para a última rodada no mesmo 18º lugar atual.