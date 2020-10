Renata Correia celebra aniversário e recebe homenagem do irmão, ACM Neto

Foto: Arquivo CORREIO

A empresária Renata de Magalhães Correia completa 40 anos neste sábado (24) e celebra, em família, sem grandes festejos em respeito à pandemia do novo coronavírus.

Acionista e diretora do CORREIO, Renata vem conduzindo a empresa com pulso firme. Transformou o jornal em líder na Bahia e no maior do Norte-Nordeste, além do 6º portal mais acessado do país.

Do irmão, ACM Neto, prefeito de Salvador, ganhou homenagem nas redes sociais.

“Somos irmãos amigos, amigos irmãos. Pensem em duas pessoas que viveram tudo juntos! Eu e ela. Hoje, com muito orgulho, vejo nossos filhos, tal como nós, crescerem juntos e unidos. E, assim, nossa família vai sempre e a cada dia sendo o nosso porto seguro e a principal sustentação para as nossas vidas. Meu amor por você é incondicional”, declarou Neto.

Veja a postagem na íntegra.

Leia mais notícias do Alô Alô.