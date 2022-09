Repórter coloca camisinha no microfone para tentar trabalhar durante furacão

Nos Estados Unidos, quando tem qualquer força da natureza se aproximando, os repórteres estão prontos para noticiar em primeira mão. Mas, para que não ocorresse uma destruição em algum equipamento, a jornalista Kyla Galer, da emissora NBC2, resolveu inovar.

Ela colocou uma camisinha no microfone e iniciou a reportagem para que os ventos e a chuva do furacão Ian não destruíssem o aparelho. Durante a matéria ao vivo, Kyla explicou a motivação.

"Muitas pessoas estão perguntando o que está no meu microfone. É o que você pensa que é. É um preservativo. Ajuda a proteger o equipamento", comentou. Ela ainda disse que os superiores explicaram que o equipamento não poderia ser prejudicado com a chuva do furacão Ian.

"Você não pode molhar esses microfones. Há muito vento e muita chuva, então temos que fazer o que temos que fazer e colocar uma camisinha no microfone", disse.

Nas redes sociais, a repórter recebeu apoio de vários internautas. "Pelo menos o microfone está protegido da melhor forma, se é que vocês me entendem", brincou um seguidor. "Proteção acima de tudo, camisinha neles", comentou outro internauta.