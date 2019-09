Repórter da Record em Salvador sofre sequestro relâmpago

O jornalista Mateus Borges, repórter da TV Record/Itapoan, sofreu um sequestro relâmpago na tarde desse sábado (28). Segundo a vítima, a ação deve ter durado pelo menos uma hora.

Em uma rede social, Mateus contou que estava com um amigo, a cerca de 100 metros do Farol da Barra, quando os criminosos se aproximaram e levaram a dupla.

“Ficamos por uma hora em poder dos bandidos, se não me engano. Eu perdi a noção do tempo naquele momento. Rodamos vários lugares de Salvador. No caminho, pegaram tudo o que estava dentro do meu carro, usado na fuga. Eu dirigia. Perdemos muitas coisas de valor, mas estamos vivos”, relatou Mateus.

O jornalista agradeceu ainda a Deus pela proteção a ele e aos amigos e familiares. "Eu poderia fazer milhares de questionamentos e cobranças aqui. Mas nada disso vai devolver nosso dano social, material e psicológico. Eu só vou ressaltar e agradecer a Deus pelo livramento. Não tenho dúvida que Ele cuida de mim e dos que amo", escreveu.

O CORREIO procurou Mateus, mas ele preferiu não falar sobre o assunto. Ontem mesmo, ele procurou a Polícia Civil, para registrar a ocorrência.

A Polícia Militar informou que a 11ª CIPM (Barra) não foi chamada para atender à ocorrência. O CORREIO procurou a assessoria da Polícia Civil e aguarda um retorno.

Mateus encerra o post na rede social com um conselho após passar pelo susto de ontem: "Abrace quem você ama. Diga que ama quem você ama. Do nada, essa pessoa pode não estar mais perto de você".