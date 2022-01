Repórter é atropelada ao vivo na TV, se recupera e finaliza transmissão; Veja vídeo

Uma jornalista estava fazendo uma reportagem ao vivo para emissora de televisão da Virgínia Ocidental, nos EUA, quando foi atropelada por um carro, na noite de quarta-feira (19), enquanto cobria um temporal que trouxe neve e deixou as estradas escorregadias. Com o impacto, ela foi ao chão, mas se recuperou a tempo de terminar sua cena ao vivo.

O momento foi transmito no ar e surpreendendo colegas e telespectadores. As imagens foram compartilhadas também nas redes sociais.

“Ai meu Deus”, diz a reporter Tori Yorgey. “Acabei de ser atropelada por um carro, mas estou bem, Tim”, completa, se direcionando ao âncora do jornal, Tim Irr. Ofegante, ela ainda se desculpa pelo ocorrido, diversas vezes, mas continua a reportagem.

"Minha vida inteira passou diante dos meus olhos", disse Tori. "Mas isso é TV ao vivo e está tudo bem. Achei que estava em um lugar seguro, mas claramente preciso mover a câmera um pouco", comenta ela, que estava sozinha no local, sem um operador de câmera.

No estúdio do jornal, o Âncora explicou que houve um vazamento de água perto do local onde a jornalista estava filmando. Vários veículos de emergência estavam na área. Tori acabou a transmissão sem maiores sustos.