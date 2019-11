Representantes do mercado aplaudem saída de Carlos Bolsonaro das redes

A notícia de que o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) saiu das redes sociais foi recebida nesta terça-feira, 12, com aplausos pelas 470 pessoas que formam a plateia de representantes do mercado financeiro que participam do 14º Seminário Internacional da Acrefi (Siac Acrefi 2019).

Os espectadores não só aplaudiram como se colocaram de pé, quando a mestre de cerimônia do evento, a jornalista Christiane Pelajo, interrompeu o palestrante professor e filósofo, Fernando Schuler, para dar a notícia.

A notícia foi passada à plateia no exato momento em que Schuler palestrava sobre o cenário político e falava das confusões e dificuldades de articulação política entre o Executivo e o Legislativo causadas pela atuação dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais.

"Então vou dar uma notícia em primeira mão aos senhores. Carlos Bolsonaro anunciou hoje que deixou as redes sociais, por pelo menos um mês", disse a jornalista, levantando a plateia e arrancando aplausos.

O tema das redes sociais do presidente e de seus filhos foi também objeto de citação da estrategista para países emergentes do JPMorgan, Emy Shayo. Durante sua palestra ela brincou e disse que a duração de suas previsões econômicas duraria até o próximo tuíte do presidente Bolsonaro.