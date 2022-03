Representatividade feminina importa, inspira e impulsiona

Tenho muito orgulho por poder representar as mulheres no papel de gestora e vice-prefeita da primeira capital do país. Me sinto honrada por participar de uma gestão com tantas mulheres em papéis de destaque, e poder contribuir por uma Salvador mais igual, com mais mulheres protagonistas, exercendo cargos públicos ou brilhando em suas respectivas profissões.

Não tem preço ouvir todos os dias nas comunidades relatos sinceros de mulheres fortes, que falam sobre a importância dessa representatividade. Do quanto é fundamental ter mulheres inspirando em posições estratégicas dentro e fora da política, numa cadeia em que uma vai impulsionando a outra.



Essa energia, essas falas, ter a consciência de que somos capazes de influenciar positivamente mais mulheres, me dá ainda mais força para que continuemos avançando na ampliação das políticas públicas, promoção da autonomia, fortalecendo os direitos das mulheres em Salvador.

Muito me honra, também, contar com pessoas públicas de bem, sensíveis, que verdadeiramente abraçam essa causa. Não podemos deixar de reconhecer o quanto avançamos nos 8 anos de gestão do ex-prefeito ACM Neto. O acolhimento para mulheres vítimas de violência, a criação do SIMM Mulher, o Programa Salvador Delas, a implantação do Centro de Referência Casa de Atendimento à Mulher Soteropolitana e do Programa Marias da Construção são exemplos concretos.



No nosso Programa de Governo, sob a liderança do prefeito Bruno Reis, prometemos dar continuidade a todos os projetos exitosos e avançar ainda mais. A secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude Fernanda Lordelo e toda a sua equipe têm a responsabilidade de conduzir os principais projetos e programas para essa área, e está nos ajudando a fazer o maior Março Mulher da história.



As limitações da pandemia nunca foram utilizadas por nós como justificativa para o não cumprimento das metas estabelecidas. No primeiro ano de gestão, conseguimos tirar do papel importantes iniciativas, como o Comitê de Enfrentamento à Violência Institucional; o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Feminicídio; o Projeto Donas do Sabor, que conecta mulheres que comandam restaurantes na capital baiana; a priorização na contemplação de mulheres em Programas como o Morar Melhor e nos títulos de posse do Projeto Casa Legal; além do Programa Mãe Salvador, que amplia e qualifica ações de assistência às gestantes.



Vamos fazer ainda muito mais! É fundamental o olhar sensível da gestão soteropolitana na construção da sociedade que queremos. Ainda temos muitos desafios, muitas barreiras a ultrapassar. Mas vamos continuar trabalhando incansavelmente para que mais mulheres sejam protagonistas em qualquer lugar que sonhem ocupar. Fortaleceremos essa rede de representatividade e de políticas públicas, inspiraremos mulheres, para que a capital mais linda do Brasil seja mundialmente conhecida como a Salvador de todas as mulheres.



Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Governo de Salvador