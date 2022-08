República do Reggae tem data marcada em Salvador; veja atrações

Vamos cantar esse reggae? Maior festival do ritmo e estilo de vida na América Latina, a República do Reggae de 2022 já tem data para acontecer em Salvador, reunindo nomes do reggae nacional e internacional.

Ponto de Equilíbrio, Edy Vox, The Itals e Marcia Griffiths já são nomes confirmados para o retorno da República, que, como sempre, acontece no Wet'n'Wild, na Paralela.

O Festival República do Reggae teve sua primeira edição em 2003 na Praia de Ipitanga. Ao longo dos anos o evento foi se firmando como o maior do gênero na américa latina e um dos mais relevantes do mundo.

Após 16 edições realizadas, o República do Reggae já recebeu as maiores atrações internacionais do reggae mundial em atividade e as bandas de maior destaque no cenário nacional, além de diversos artistas emergentes e que seguem na resistência com pouco apoio dos meios de comunicação.

Entre os grandes nomes que estiveram no festival podemos citar Gregory Isaacs, Lucky Dube, Alpha Blondy, Israel Vibration, Bunny Wailer, Groundation, SOJA, U-Roy, Culture, Koko Dembele, Siddy Ranks, Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Edson Gomes, Tribo de Jah dentre outros.

A produção do evento promete anunciar outras atrações ao longo dos próximos meses. Os ingressos já estão à venda com preços especiais no Pida Salvador Shopping, Piedade e Liberdade, na Bora Tickets 2o piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br.

Os preços variam de R$60 a R$100. A festa acontece no dia 19 de Novembro