Requalificação da Estrada Velha do Aeroporto entra em fase final de obras

As obras da quarta e última etapa de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro, mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto (EVA), já estão em fase final de execução e devem ser entregues nos próximos dias.

O trecho que passa por reforma possui 2,5 km de extensão e situa-se entre os bairros de Mussurunga I e São Cristóvão. Ele é considerado como um dos pontos mais críticos de toda a avenida.

Foram investidos R$7 milhões na requalificação desse trecho, contemplando serviços de drenagem, limpeza de canais, pavimentação e urbanização. As intervenções resolverão problemas antes recorrentes com alagamento e infraestrutura asfáltica, melhorando também a fluidez do trânsito.

“Essa é mais uma importante obra que contribui com a mobilidade em nossa cidade. As intervenções na Aliomar Baleeiro estão em fase final e a quarta e última etapa deverá ser concluída no próximo mês. Mais de dez bairros na região serão beneficiados com a conclusão dos serviços em todo o projeto traçado para os mais de 16 km de via”, afirma Luiz Carlos de Souza, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Interdição

A interdição no trânsito para a realização das obras, entre as ruas Eurico da Costa Coutinho e Adriano de Azevedo Pondé, foi iniciada na segunda-feira (15) e deve durar 15 dias. Os ônibus que circulam pelo local também tiveram o itinerário modificado.

Os condutores no sentido São Cristóvão entram na rua Eurico da Costa Coutinho e seguem até à rotatória do supermercado Assaí, de onde fazem uma conversão à esquerda, passam pelas ruas Barbosa Lima Sobrinho e Adriano de Azevedo Pondé, de onde podem chegar à Estrada Velha do Aeroporto, próximo ao Posto de Combustível P4, no trecho liberado para o tráfego.

Quem segue com sentido Canabrava ou Mata Escura faz o mesmo percurso, só que em sentido contrário, entrando na Rua Adriano de Azevedo Pondé. A sinalização na via foi reforçada para orientar condutores, pedestres e passageiros. Os agentes de trânsito e transporte também intensificaram as atuações na região.

Etapas anteriores

A primeira etapa da requalificação da Estrada Velha do Aeroporto compreendeu o trecho da BR-324 até a altura do Supermercado G. Barbosa, em Pau da Lima e foi entregue em julho. O local recebeu nova iluminação em LED, melhorias na drenagem e troca do asfalto, além de implantações de passeio em concreto, meio-fio e piso tátil.

A segunda etapa, entre o G. Barbosa, em Pau da Lima, e o Condomínio Dois de Julho Life, em Nova Brasília, contou com serviços de drenagem, asfalto, construção de baia de ônibus, meio-fio e passeio. Este trecho foi entregue em setembro.

Em novembro, foi entregue o terceiro trecho da requalificação com extensão de 5 km, entre o Condomínio Dois de Julho Life (Nova Brasília) e a rótula de acesso ao bairro de Mussurunga. Foram feitos serviços de drenagem, pavimentação, iluminação em LED, meio-fio, passeio e sinalização horizontal.

Em toda a extensão, as melhorias englobam desde o alargamento da pista em determinados pontos do trajeto até a requalificação asfáltica, instalação de passeios com piso tátil, melhoria de curvas verticais e horizontais, implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, novas redes de drenagem e colocação de rampas de acessibilidade.