Rescisão do atacante Gabriel Novaes com Bahia é publicada no BID

O atacante Gabriel Novaes, de 22 anos, deixou oficialmente o Bahia. Nesta segunda-feira (3), a rescisão de contrato do jogador com o Esquadrão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele assinou com o Red Bull Bragantino até maio de 2026. A contratação já foi anunciada pelo clube paulista.

GABRIEL NOVAES É DO MASSA BRUTA! ✍????????????



O atacante, de 22 anos, assinou até maio de 2026 e é o novo reforço do Red Bull Bragantino na temporada. Bem-vindo, Gabriel! ????????????????⚽️#BemVindoGabrielNovaes#MassaBruta #RedBullBragantino pic.twitter.com/BUWaLKEJY4 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 3, 2021

Gabriel Novaes chegou ao Bahia em novembro do ano passado. Ao longo de seis meses, o atacante disputou 24 jogos, com quatro gols marcados.

Ele estava emprestado ao Esquadrão até o fim da temporada pelo São Paulo, mas o tricolor paulista recebeu proposta que atraiu: o Bragantino ofereceu R$ 900 mil euros, aproximadamente R$ 6 milhões, por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Bahia deve receber uma porcentagem, por ter sido a "vitrine" de Gabriel Novaes.

Revelado na base do São Paulo, o atacante passou, além de Bahia, pelo Barcelona B e Córdoba, da Espanha, e Juventude.

Rescisão foi publicada no BID

(Foto: Reprodução)