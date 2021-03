Respeitando o isolamento, macacos aprendem a conversar por vídeochamada

O hábito de conversar através de videochamadas tem se popularizado entre outras espécies. Após os humanos, os chimpanzés de dois zoológicos da República Tcheca também aderiram à moda e agora estão interagindo entre si graças ao aplicativo Zoom.

Desta forma, os primatas do Safari Park Dvur Kralove e a tropa de um zoológico em Brno, a 150 km de distância, podem observar o cotidiano uns dos outros através de telas enormes. O som fica desligado, mesmo assim os primos distantes interagem entre si e ficam interessados no que ocorre no zoo vizinho, informa a agência de notícias Reuters.

Os macacos também já adotaram outros comportamentos humanos, como pegar guloseimas como nozes para mastigar enquanto mandam um "oi sumido" para os amigos do zoológico vizinho.

A medida foi adotada como parte de um projeto para compensar a falta de interação com os visitantes desde que as atrações fecharam em dezembro sob as restrições da covid-19.

"No início eles se aproximaram da tela com gestos defensivos ou ameaçadores, houve interação", disse à Reuters Gabriela Linhartova, tratadora de macacos em Dvur Kralove, 135 km a leste de Praga. "Desde então, mudou para o modo de 'Estou no cinema' ou 'Estou assistindo TV'. Quando eles veem algumas situações tensas, eles se levantam do sofá, como nós quando assistimos a um evento esportivo ao vivo", conclui.

As videoconferências, também veiculadas no site do safari park, acontecem diariamente das 8h às 16h. até o final de março, quando os tratadores avaliarão se devem continuar.