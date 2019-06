Restam 8,9 mil doses de vacina contra a gripe em Salvador; veja onde tomar de graça

A campanha nacional de vacinação contra a gripe está na reta final, e Salvador atingiu 86% do público-alvo composto por idosos (a partir de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado e portadores de doenças crônicas.

Com a recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação foi aberta nesta segunda-feira (03), para toda população, gerando um aumento da procura nas unidades. Com a medida, alguns postos de maior circulação de pessoas já se encontram desabastecidos na capital baiana.

O estoque conta agora com cerca de 8,9 mil doses, que devem acabar ainda nesta quarta-feira (05). Confira abaixo a lista dos locais onde ainda é possível encontrar a vacina: