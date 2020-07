Restam apenas 8 cidades baianas sem casos de covid-19: saiba quais são

O coronavírus pode tomar conta oficialmente de toda a Bahia ainda nesta semana. Restam apenas oito cidades das 417 do estado sem ter registrado casos da doença.

Todas bem distantes do litoral: elas estão depois da Chapada Diamantina, na região Oeste do estado, a mais próxima a mais de 500 km de Salvador. Longe, também, dos principais centros urbanos e dos leitos de UTI.

Nesse podcast, revelamos quais são as 8 cidades, conversamos com os prefeitos das principais e também com o professor Washington Rocha, do Geocovid-19, para tentar entender esse fenômeno.

