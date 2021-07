Restaurante de Mário Brasil é atingido por incêndio: 'Fogo acabou com tudo'

O restaurante do cantor Mário Brasil foi atingido por um incêndio na noite da quarta-feira (28). O estabelecimento, que fica no Cabula, ficou parcialmente destruído pelas chamas.

O artista usou as redes sociais para mostrar o cenário de destruição depois que o fogo foi contido. "Hoje sem sombra de dúvidas é o pior dia da minha vida. Sabe quando você dá sua vida, seu sangue, a algo, e vê tudo se destruir? Todo meu sonho está aqui dentro, tudo que eu me dediquei tá aqui dentro, o fogo acabou com tudo", disse. "É muita dor, viu, gente, você ver suas coisas destruídas desse jeito. Acabou com tudo", acrescentou, em meio às lágrimas.

A Pesticaria Chef do Brasil estava fechada no momento em que o fogo se alastrou. A suspeita é que um curto circuito tenha causado o início das chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi debelado por uma equipe. Uma pessoa que inalou fumaça precisou ser socorrida e não há detalhes sobre o estado de saúde dela.