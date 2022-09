Restaurante grego será inaugurado em casarão no Caminho das Árvores

Capital de Santorini e maior vila da ilha grega, Fira é um lugar tão particular e vibrante, que serviu de inspiração para os empresários Steve Saback (Sette e Zuuk) e Karine Queiroz (Soho, Lafayette e Pepo) abrirem um restaurante de mesmo nome, que iniciará sua operação em soft opening ( fase de testes) daqui a 45 dias.

“Eu, particularmente, sempre procuro algo inovador para a cidade, então busquei um projeto diferente, no qual a pessoa, ao entrar, sinta-se na Grécia. Inclusive acabei de passar uma semana lá pesquisando novidades tanto para a decoração quanto para a gastronomia. Estava em Mykonos e fui à Santorini, especificamente em Fira, onde fica o [hotel de luxo] Cavoo Tagoo”, antecipa Saback em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

Com projeto da R/ED Arquitetos, dos arquitetos Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington, a casa localizada na Alameda dos Sombreiros, 1.124, Caminho das Árvores, em Salvador, abrirá com uma operação de almoço e jantar, de terça a domingo. De acordo com o empresário, a localização foi escolhida após o sucesso do restaurante Zuuk e o amplo crescimento da região.

O comando da cozinha caberá a Ignácio Peixoto, que tem, entre outros, o título de melhor ‘Chef Revelação’ do prêmio Comer & Beber da Revista Veja quando esteve na primeira filial carioca do Bagatelle, bistrô francês criado em Nova York. “Ele veio do Rio, já comanda a cozinha do Sette [na Ladeira da Barra] há três meses. Agora vai assumir a do Fira”, explica Saback. Para fazer jus à gastronomia a que se propõe, o Fira oferecerá uma coquetelaria sofisticada, com direito à carta de drinks assinada pelo bartender Marcio Felipe, que hoje é chef consultor do restaurante Nino, em São Paulo. “Teremos uma adega para 200 garrafas, na qual o cliente poderá entrar para escolher seu rótulo”, adianta Steve, que garante: “o diferencial será o serviço qualificado. A referência é o atendimento do Sette”.

