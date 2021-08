Restaurante inspirado nas praias gregas será inaugurado no Rio Vermelho

Um sofisticado restaurante de praia será inaugurado na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. Com uma linda vista do mar como testemunha, o espaço deve começar a funcionar entre final de novembro e começo de dezembro, inspirado nos mais concorridos restaurantes e lounges dos destinos de verão da Europa, principalmente os das praias gregas.

Batizado de “Milos”, o local contará com projeto assinado pelo arquiteto Marlon Gama. A ideia dos proprietários é que o empreendimento seja um pedaço do Mediterrâneo em Salvador.

“Será um grande hotspot com duas experiências de praia em suas localidades, unindo ambientes de restaurante e lounge bar pé na areia”, nos disse Marlon.

