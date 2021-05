Restaurante italiano dentro de vila será inaugurado em Salvador

O restaurante, que será inaugurado na próxima terça (18), tem poço dos desejos (Foto: Divulgação)

Novidade gastronômica em Salvador, o Pepo abrirá suas portas na próxima terça-feira (18), em esquema de soft opening. O novo empreendimento do casal de empresários Karine Queiroz e Max Heindl e do chef Peu Mesquita (ex-Mar) vai funcionar na Villa San Luigi, na Rua Amazonas (Pituba). "Vamos abrir primeiramente para o jantar, mas o plano é ter almoço e jantar já a partir da segunda semana", revela Karine.

O restaurante vai seguir uma linha "contemporânea com forte influência italiana", explica Peu Mesquita: "Estas características estão muito na ambientação, no cardápio, no produto. Procuramos trabalhar de uma forma mais moderna, atual, trazendo algumas releituras, alguns reflexos da cozinha italiana", define o chef.

O chef Peu Mesquita e os empresários Karine Queiroz e Max Heindl (Foto: Divulgação)

Com projeto assinado pela Gam Arquitetos e capacidade para 55 lugares, o Pepo terá uma carta de vinhos que harmoniza com o cardápio e uma grande variedade de drinques, indo dos clássicos a opções com a identidade da casa. "Vamos oferecer gastronomia contemporânea aliada a um preço convidativo, nos alinhando à realidade do mundo atualmente", completa a empresária.

O empresário Murilo Henare (Foto: Divulgação)

Rei de likes e lucros

Salvador foi o destino escolhido por Murilo Henare para comemorar seu aniversário, na última terça-feira (11). O empresário e influencer veio passar a data na capital baiana depois de uma temporada de viagens pelo mundo, que incluiu Dubai, nos Emirados Árabes; as Maldivas, no Sul da Ásia; Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. Henare é CEO da Banca Digital e diretor artístico da maior agência de cultura digital, música, talentos e marketing de influência do país, a Mynd. A Banca Digital, que está dentro da Mynd, reúne 26 grandes contas de entretenimento do Instagram, como o Alfinetei (11 milhões de seguidores), Sou Eu Na Vida (8,4 mi), Choquei (6,6 mi), Nazaré Amarga (6,4 mi), Fofoquei (4,6 mi), Miga Sua Loca (2,4 mi), Central da Fama (2,3 mi), Cutucadas (1,2 mi, Rainha Matos (1 mi), Gossip do Dia (1 mi) e Tia Crey (567 mil), e fecha negócio com grandes anunciantes, num alcance potencial estimado em 121 milhões de impactos diários.

Renata Mello e Paula de Souza Aranha (Foto: Divulgação)

Lançamento

Uma mulher vestida de si própria, feliz consigo mesma. Essa é a proposta da Caché, nova marca feminina nascida a partir dos olhares atentos e criativos de Renata Mello, estilista baiana radicada em São Paulo, e da paulistana Paula de Souza Aranha, especialista em estratégias comerciais de marcas de moda. Amigas há sete anos, a dupla decidiu empreender trazendo para o mercado roupas e acessórios que tem “aquele algo mais” – interpretação para a palavra Caché. O lançamento da coleção de estreia, Hanoi Love, aconteceu na semana passada, durante três dias, no Atelier 284, belo espaço no Jardim Paulistano voltado para exposições, integração de ofícios e trocas de saberes. Tudo a ver com a proposta da marca, que é a inspirar o cotidiano com beleza e generosidade. As peças do Inverno 2021 estão à venda em multimarcas e, também, na página no Instagram: @cache__shop.

Edson Freitas (Foto: Divulgação)

Made in Bahia

Um adaptador universal de endoscópios para smartphones, chamado de MSCOPE, já está sendo utilizado por mais de 1.000 médicos no país. Criado pelo médico otorrinolaringologista Edson Freitas em conjunto com Ricardo Bento, professor titular da mesma área na Universidade de São Paulo (USP), o equipamento é conectado ao smartphone por meio de um mecanismo regulável, fazendo com que seja compatível com qualquer modelo e utilizado com endoscópios flexíveis ou rígidos. Durante a semana, através das redes sociais, a inciativa foi parabenizada pelo publicitário Nizan Guanaes. “Que genial, que orgulho do meu conterrâneo”, disse. O adaptador é vendido por R$ 1.899,00 no site oficial e conta, ainda, com um canal no Youtube para detalhar a montagem, funcionamento e aplicação.

Novo endereço

A Ornare vai ganhar um novo showroom até o final de junho, mas continuará na Rua Almirante Marques de Leão, na Barra. A novidade foi anunciada pelos empresários Antonio Gatto e Daniel Andrade, que estão há quase duas décadas à frente da operação na Bahia da marca brasileira de mobiliário sob medida de alto padrão. "O novo showroom contempla o conceito Ornare com tecnologia e inovação", antecipa Gatto. O projeto da nova loja foi executado pelo escritório do arquiteto Marlon Gama. O local atual será, em breve, o endereço de um novo empreendimento imobiliário.

Responsabilidade social

A empresária Paula Frank, que possui lojas com seu nome nos shoppings Barra e da Bahia, promoveu um reality através das redes sociais e arrecadou 13 mil quilos de alimentos não-perecíveis que foram destinados ao Seja Semente. O projeto incentiva pessoas a conhecerem novas realidades através do trabalho voluntário, prestando serviços básicos à população, como os de alimentação e de saúde.

Preciosidade

Além de opções para hóspedes interessados em conforto e preço bom, o Airbnb também possui alternativas muito luxuosas, com instalações realmente sofisticadas e altamente exclusivas. É o caso de uma propriedade em Trancoso, no Sul da Bahia. Praticamente uma pousada particular, o imóvel impressiona pelas dimensões descomunais. No meio de um jardim tropical de 45 mil metros quadrados e a 150 metros da Praia dos Nativos, a residência é composta por uma casa principal de 1 mil m², área gourmet de 180 m2 e 10 suítes de até 150m2.A diária custa em torno de R$52.823/noite (a depender do período ) e inclui uma equipe profissional de 28 funcionários, com atendimento personalizado. *Para conferir fotos da residência, basta clicar no aloalobahia.com.

Pano rápido

Um dos melhores restaurantes do mundo, o Eleven Madison Park, em Nova York, irá reabrir no dia 10 de junho, após 15 meses de portas fechadas. Voltará com uma grande novidade: 100% do menu será vegano.

Os arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins foram destaque, essa semana, na Casa Vogue por causa de um projeto da dupla, na Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. O imóvel possui living integrado a outros ambientes para avistar a Baía de Todos os Santos.

Salvador está entre os destinos nacionais mais procurados para viagens no pós-pandemia, de acordo com o metabuscador Kayak. Recife e Maceió completam a lista.