Restaurante no Rio Vermelho suspende venda de pratos com robalo ou lagosta

(Foto: Divulgação)

O Restaurante Nozu, que funciona no Rio Vermelho, em Salvador, suspendeu a comercialização de pratos que contenham robalo ou lagosta. “Estes são insumos adquiridos localmente e, portanto, sujeitos a contaminação decorrente do acidente ecológico com o derramamento de óleo na costa Nordeste do Brasil”, explicou o restaurante em suas redes sociais. “Continuamos garantindo total segurança no consumo dos demais insumos, os quais são provenientes da Região Sul ou de fora do país”, finalizou o estabelecimento.

Ontem, o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou que examinou 30 animais marinhos das Praias do Forte, Itacimirim e Guarajuba, onde houve registro de manchas de óleo, e constatou que todos estavam contaminados e representam uma ameaça à alimentação.