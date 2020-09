Restaurante temporário a céu aberto é inaugurado em São Paulo

(Foto Divulgação)

Mesmo com a pandemia, a cena gastronômica de São Paulo continua se reinventando. Por lá, acaba de ser inaugurado o restaurante temporário Varanda Estaiada, que ocupa um terreno de 1.200m2, na Marginal Pinheiros. Com mesas posicionadas em uma área a céu aberto e com vista para a Ponte Estaiada, o local funcionará durante todo o mês de setembro, aos finais de semana. A carta de bebidas apresenta coquetéis autorais de Márcio Silva, bartender ex-Guilhotina, que, sob o seu comando, foi eleito um dos melhores bares do mundo. A entrada só acontece mediante reserva antecipada, pois tem capacidade máxima para 200 pessoas – com mesas de no máximo seis lugares.

SERVIÇO

Varanda Estaiada

Av. Ulysses Reis de Mattos, 230 – Real Parque, São Paulo

Horário de funcionamento: sábados e domingo, das 15h às 21h;

Reservas via whatsapp: (11) 99524-3578