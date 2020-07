Restaurantes de Praia do Forte e Imbassaí reabrem no próximo sábado (1) 

O prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira, anunciou para o próximo sábado (1) a reabertura de restaurantes, parques temáticos e atrativos turísticos do município, incluindo as localidades de Praia do Forte e Imbassaí. O anúncio foi feito durante reunião virtual realizada na manhã de quarta-feira (29) com empresários da região. Trata-se da primeira etapa de retomada de alguns setores econômicos, que terão que seguir protocolos de segurança sanitária para poderem funcionar.

As atividades comerciais que estiveram suspensas desde março recomeçam de forma gradual e em conformidade com o comportamento da curva de contágio pelo novo coronavírus no município. A cada quinze dias, novos segmentos empresariais voltam a funcionar. “As fases irão avançando desde que se mantenham estáveis os números de novos casos. Havendo aumento, retoma-se a fase anterior, até que a curva se estabilize, ou retoma-se o decreto de restrições”, explica o prefeito Marcelo Oliveira.

A prefeitura tinha intenção de promover a retomada há cerca 15 dias. Mas a situação epidemiológica que antecedeu o período não favoreceu. Porém, nas duas últimas semanas houve uma desaceleração na quantidade de novos infectados e um aumento de pacientes recuperados.A semana entre 17 e 24 de julho registrou uma queda de 36% no surgimento de novos de caso, comparando com a semana anterior. De segunda (27) até ontem (29), os boletins epidemiológicos registraram 48 pacientes recuperados e apenas 13 novos casos.

No encontro virtual, Marcelo Oliveira ouviu os donos de restaurantes e representantes de parques temáticos, para saber suas opiniões sobre a retomada e assegurar-se se eles estavam realmente convictos se era o momento de voltarem a operar. O prefeito falou sobre os números da pandemia, sobre a estruturação do sistema de saúde do município e pediu compromisso de todos, quanto ao cumprimento dos protocolos de segurança.

O Plano de Retomada, publicado no Diário Oficial do Município na semana passada, orienta todas as regras e procedimentos, para o funcionamento de setores específicos, dentro de padrões previamente estabelecidos de prevenção ao novo coronavírus.

“O Projeto Tamar vai voltar a abrir os portões gradativamente. Inicialmente de quarta a domingo, das 11h às 17h, para no máximo 70 pessoas por hora”, avisa o biólogo e gestor do Centro de Visitação da instituição, Gonzalo Rostan.

Rostan elogiou as medidas do Município para proteger a saúde da população, destacou a transparência na divulgação das informações e defendeu o retorno de forma gradual das atividades. “Não podemos voltar de vez, temos de ir conquistando a nossa normalidade aos poucos”, defende o gestor.

Regras de funcionamento

Para legitimar a retomada das atividades econômicas no próximo sábado, a Prefeitura de Mata de São João publicou, no Diário Oficial do Município de ontem (29), o Decreto Número 1028/20. Entre as regras estabelecidas no texto, está a limitação dos horários de funcionamento dos restaurantes até as 21h30 e dos parques temáticos e atrativos turísticos será de até as 18h.

Os responsáveis pelos estabelecimentos especificados devem firmar Termo de Responsabilidade Sanitária. Marcelo Oliveira disse que espera contar com a colaboração de todos os empresários para que os protocolos sejam cumpridos à risca.

“A prefeitura vai fiscalizar com rigor, mas peço que todos vocês assumam uma autotutela, no cumprimento das regras sanitárias. Ou seja, precisamos do engajamento de cada um”, apela Oliveira. O Município vai disponibilizar cartazes, digitais e impressos, com os protocolos de cada segmento, que devem ser disponibilizados pelos estabelecimentos.