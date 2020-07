Divulgação

Em conversa há pouco com o Alô Alô Bahia, o prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira, confirmou que os restaurantes de Praia do Forte voltarão a funcionar no próximo sábado, 1º de agosto. “O decreto será publicado ainda hoje. Todos devem seguir o protocolo de reabertura. Será permitido colocar duas linhas de mesas da área pública em frente a cada restaurante”, nos disse Marcelo.