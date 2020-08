Restaurantes Pedra da Sereia e Pedra do Mar reabrem com protocolos de segurança

Após o início da fase 2 da reabertura das atividades em Salvador, os restaurantes Pedra da Sereia e Pedra do Mar, no Rio Vermelho, retomaram as atividades e têm priorizado a segurança para os clientes. Com uma vista privilegiada e com tradição musical muito forte, especialmente com atrações de MPB, os estabelecimentos aguardam agora a liberação da prefeitura para que os músicos possam voltar a se apresentar.

Segundo a proprietária dos dois restaurantes, Mara Mendonça, o movimento após a reabertura ainda é tímido. "As pessoas ainda estão preocupadas. Aqui, oferecemos todas as condições de segurança para nossos clientes, garantindo o distanciamento e as condições de higiene", afirma.

Durante o período de restrição, os restaurantes funcionaram por delivery, o que permitiu que as contas fossem pagas. "Aqui não temos custo com aluguel, como outros grandes restaurantes. Aluguel é um custo muito alto", conta Mara. Segundo ela, com a retomada das atividades a procura pelo delivery reduziu.

Aos poucos, ela acredita, os clientes estão voltando. "Nós temos aqui uma relação muito próxima, bem intimista com os clientes. Alguns ainda têm medo, o que é natural, mas aos poucos estão voltando, com segurança", diz.

No próximo dia 27, o Pedra do Mar vai receber uma ação beneficente realizada por Ginno Larry para ajudar o Lar São Francisco. Tradicionalmente, nos anos anteriores, o evento era feito para 80 pessoas, mas este ano será com capacidade máxima para 40.

Além disso, o espaço voltou a realizar também eventos. Nesta semana, por exemplo, já foi realizado um casamento para 20 pessoas. "Obviamente, ainda não podemos realizar eventos grandes, mas já estamos recebendo eventos com menos pessoas", conta.