Restaurantes Populares vão servir refeição de Semana Santa nesta quinta (1º)

Nesta quinta-feira (1°), o público que comparecer nas unidades do Restaurante Popular Cuidar, situados em Pau da Lima e São Tomé de Paripe, em Salvador, vai poder desfrutar da comida baiana que é tradição de toda Sexta-feira Santa. Geridas pela Secretaria de Promoção Social, Combate a Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), as unidades darão início a distribuição das refeições às 10h30 para os grupos prioritários.

O cardápio escolhido para a Semana Santa é o xinxim de galinha, acompanhado de feijão fradinho, arroz branco, vatapá e farofa de azeite. Para a sobremesa, será ofertada laranja.

Conforme explica a responsável técnica dos restaurantes populares, Raquel Andrade, também integrante da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) de Salvador, a expectativa é de que sejam ofertadas 500 refeições em cada unidade neste dia. Os Restaurantes Populares Cuidar funcionam de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

O titular da Sempre, Kiki Bispo, afirmou que os restaurantes possibilitam ao público ganhos que vão além das refeições. "Com esse trabalho no período da Semana Santa, além da segurança alimentar, também tem toda uma questão do fortalecimento de vínculos familiares”, destacou.