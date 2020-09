Restaurantes renascem pela tecnologia

Basta dar uma passada em qualquer estabelecimento no qual você costumava ir para ver como a tecnologia embarcou de vez no ramo dos restaurantes. Cardápios virtuais e pedidos feitos diretamente do celular, ferramentas que antes eram um atrativo pela inovação, viraram itens essenciais desde o período em que apenas era permitido o atendimento via entrega em domicílio, ou na modalidade pegue e leve, e passaram a ser a forma mais confortável de atendimento, reduzindo ao máximo a necessidade de interação do cliente com funcionários.

Mas aumentar a segurança no atendimento é apenas uma parte da revolução tecnológica motivada pela pandemia nos restaurantes. Sistemas analisam em tempo real adequação de cardápio e permanência dos clientes dentre outros indicadores visando mais eficiência e lucratividade, essenciais para esse movimento de retomada das atividades mas que, seguramente, traz mudanças irreversíveis na forma de gerir esse tipo de negócio.

Um exemplo está acontecendo no Hard Rock Café de Curitiba onde roda um sistema que levou o nome de “Planejamento de Recursos Empresariais” ou simplesmente ERP, fabricado pela ACOM Sistemas. Marco Conrado, gerente do restaurante, aponta que com o uso da ferramentas tecnológicas os resultados pós pandemia estão crescendo rapidamente: “Estamos com dois sistemas de TI, e o que a gente usa na retaguarda, na parte administrativa, é fundamental para nós porque um momento de crise como este exige muito planejamento e, também, muito controle”. Ele complementa dizendo que agora é possível saber com precisão a margem de lucro de cada produto, como compor um cardápio melhor e também acompanhar de perto o nível de desperdício que impacta diretamente no resultado.

Juntos e Conectados: a tecnologia que aproxima

Esse é o nome do evento que acontece nesta quinta-feira (24), a partir das 9h, e que conta com a presença do filósofo e educador Mário Sergio Cortella. O evento é produzido pela empresa brasileira de tecnologia para a educação UOL EdTech. O CEO da corporação, Alex Augusto, destaca que esta é uma oportunidade valiosa para as pessoas que se interessam por inovação, cultura e desenvolvimento profissional e frisa: “O encontro vai nos ajudar a entender como a tecnologia tem sido fundamental para unir as pessoas, mesmo nesses tempos em que seguimos com o distanciamento social”. Toda a programação será traduzida em libras e os espectadores contarão com um canal de chat ativo para fazer perguntas em um bate-papo que acontece logo após a apresentação de Mario Sergio Cortella. Para mais informações, acesse o link.

Discutindo a segurança

Já falei aqui, mas não custa lembrar que na próxima terça, 29 de setembro, acontece o Cyber Security Summit Brasil 2020. O evento terá palestras com mais de 15 especialistas internacionais em segurança cibernética, com tradução simultânea para o português. O evento é focado em executivos de empresas, gestores governamentais, especialistas e estudiosos no assunto mas qualquer pessoa pode participar das palestras e do chamado CyberEdTalks. Mais detalhes e o link para a inscrição estão no endereço: www.cybersecuritysummit.com.br.

Refletindo sobre a mobilidade na retomada das cidades

No Mês da Mobilidade a empresa de conexão de motoristas por aplicativo 99 lança plataformas de conteúdo para discutir com a sociedade a locomoção nas cidades, estimulando a discussão sobre modos de deslocamento, assunto que fervilha neste momento de retomada das atividades e da volta dos velhos desafios como poluição e congestionamentos. O primeiro canal é o website "Para Onde Vamos" onde estão disponíveis matérias e entrevistas com especialistas da área de mobilidade. Outro canal de comunicação escolhido pela empresa que conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros é o podcast, com uma série que foi batizada de "Melhores Conexões" onde é possível ouvir cinco episódios que trazem conversas com pesquisadores ilustradas com histórias do cotidiano das cidades. Para fechar é também possível visitar uma exposição virtual com a curadoria do Museu da Pessoa com histórias de motoristas e passageiros de aplicativos de todo o Brasil. Para entrar nessa discussão e refletir sobre a mobilidade nas grandes cidades do Brasil acesse www.paraondevamos.com.