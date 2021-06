Restituição do IR na conta: qual o segredo para sair das dívidas?

Qual o segredo para sair das dívidas? Anônimo

Olá, Anônimo. Não existe segredo para sair das dívidas, na verdade, a solução é muito simples: é preciso ter foco e disciplina para fazer diferente e ter resultados diferentes. Você só não vai conseguir mudar seu cenário financeiro, se continuar fazendo as mesmas coisas. Caso esteja tentando e não está conseguindo, revise suas atitudes e muda a forma de pensar em relação às finanças. O grande desafio para o equilíbrio financeiro é exatamente a mudança de comportamento. Faça seu diagnóstico financeiro registrando tudo que gasta dia por dia e comece a interferir nos resultados. É buscar atitudes novas para conseguir os resultados que deseja. Eu sei que falando assim parece fácil - de fato, não é - porém, não deve estar sendo muito confortável viver com dívidas em cima de dívidas. Portanto, vamos ter atitude, moço: pensar fora da caixa e repensar os gastos. Dessa forma, no próximo ano, tenho certeza, que você vai estar buscando orientação para investir o que conseguiu economizar - e olha que legal! Mas para isso, é necessário mudar e não só conhecer seus números, mas interferir neles, mesmo que isso significa algumas renúncias por um tempo, mas logo as coisas voltam ao normal e terá a oportunidade de conquistar sua independência financeira.





Que investimento você recomenda para juntar os recursos necessários para quem quer realizar o sonho de abrir um negócio? Marta Santos



Olá, Marta. A decisão de empreender deve estar cercada de cuidados para garantir a sustentabilidade do negócio. É fundamental que se tenha um planejamento bem alinhado para conhecer os pontos cruciais de sua ideia e entender quanto precisará investir, qual o capital de giro necessário, tempo de retorno, público-alvo, por exemplo. Com essas informações, é avaliar qual será a reserva financeira necessária para alcançar realização desse sonho. Comece a reservar esse dinheiro e a partir daí, o caminho é identificar o produto financeiro e montar de uma carteira de investimento adequada às suas necessidades e perfil. A renda fixa tem produtos bons, mas com rentabilidade pequena, e considerando o objetivo do seu investimento, não é interessante aderir a produtos muito voláteis, como ações, Fundos de Ações, COE. Por isso, o ideal é buscar misturar renda fixa com produtos de médio risco, como os Fundos Multimercados e Fundos Imobiliários.





