Resultado provisório do concurso da PM é divulgado; veja a lista

O resultado provisório do concurso público para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Bahia foi publicado nesta terça-feira (19), no Diário Oficial. Com esse resultado, os participantes podem recorrer sobre os resultados.

Só depois haverá o resultado final. O resultado provisório da prova discursiva será divulgado posteriormente.

De acordo com o edital, os candidatos poderão consultar a lista privisório de classificados e entrar com recurso em até dois dias úteis, contados a partir do dia 20 de maio. O questionamento deve ser feito exclusivamente através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br), que organiza o concurso.

Ao todo, serão disponibilizadas 2,5 mil vagas de nível médio para as duas corporações - sendo mil policiais militares e 250 bombeiros militares, com ingresso em 2020. Os demais serão incorporados ao serviço público apenas em 2021. O candidato aprovado será designado de acordo com a região de classificação - município/sede para o qual se inscreveu.

As provas do concurso da PM e dos bombeiros foram aplicadas no dia 19 de janeiro, em 183 locais, distribuídos entre as cidades de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba.

Confira a lista: