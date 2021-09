Retomada de eventos: Salvador vai receber festival sobre mobilidade em novembro

A volta das festas a Salvador já está com data marcada. Entre os dias 4 a 6 de novembro, a capital irá receber o Welcome Tomorrow Experience (WTW) - festival que há nove anos debate o futuro da mobilidade, das cidades e do trabalho.

Nesta terça-feira (28), o prefeito Bruno Reis se reúne com o fundador do WTW, Flávio Tavares, e outras autoridades, para apresentar os detalhes do evento em uma coletiva de imprensa realizada no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

O Welcome Tomorrow será transmitido para mais de 20 países, com o objetivo de vender uma imagem positiva do Brasil para o mundo.

Com programação ao vivo, promovida pela GL Events Brasil, o festival trará shows, atrações especiais e passeio ciclístico, dentre outras atividades. A Prefeitura de Salvador apoiará o evento disponibilizando consultoria de conteúdo sobre a cidade, liberação de espaços públicos e estruturas para gravações.