Retomada econômica: lançado serviço de orientação para empreendedores

A pandemia do coronavírus impactou muitos setores da economia e várias empresas, para apoiar a retomada econômica, foi criado o Serviço de Orientação Empreendedora (SOE), uma iniciativa gratuita que visa orientar empreendedores de diversos segmentos que sofreram com a Covid-19. As inscrições para a primeira edição do SOE, que vai tratar de modelos de negócios e os primeiros passos para empreender, ficarão abertas até esse domingo (4). A primeira ação acontece na próxima terça-feira (6).

A ação é uma parceria com o Parque Social, por meio da IN PACTO, e a Pprefeitura de Salvador. Apoiado por professores e consultores da STARTEI e Núcleo de Práticas em Empreendedorismo da UNIJORGE, o SOE busca sanar dúvidas em áreas que o empreendedor deve ter conhecimento para estruturar seu negócio.

Serão realizadas cinco edições do serviço, nas quais os 16 selecionados para cada oportunidade vão receber orientações de experts em empreendedorismo durante uma hora. Cada edição vai tratar de um tema diferente no que tange a estruturação de um negócio.

O coordenador da IN PACTO, Randerson Almeida, espera que o serviço possa atender empresários de setores fortemente impactados pela pandemia e que, geralmente, não participam dos seus editais. Dentre eles, estão os negócios de turismo, gastronomia, comércio e eventos.

“Podemos atender tanto pessoas com propostas de negócios como empreendedores que precisam ajustar a uma ideia já existente. Seja alguém que precisou se reinventar com a pandemia ou que não conseguiu passar por essa renovação. Vamos focar em pessoas que não conseguiriam esse apoio de outras formas”, explica o coordenador.

Durante as orientações, o empreendedor vai conversar sobre sua ideia de empreendimento com um profissional da área e receber um apoio para iniciar ou se firmar no empreendedorismo. Ainda serão indicadas leitura e exercícios para que o participante possa aprofundar os conhecimentos adquiridos no encontro online.

O SOE vai tratar de temas chaves para que quem é empreendedor possa dar um start no caminho de sucesso a partir da orientação adequada. Além de abordar os primeiros passos para um negócio, outras edições do serviço vão ofertar orientações sobre os seguintes temas: aspectos contábeis para desenvolver um negócio, aspectos jurídicos, design e marketing digital e acesso à crédito.

As inscrições são feitas por meio de um formulário e serão abertas sempre uma semana antes da data de cada edição do serviço (confira as datas abaixo). “Pensamos como um trilha para que as pessoas pudessem ter um contato com os âmbitos que envolvem um empreendimento. A orientação abre novos caminhos e dá novas referências. Vamos guardar os dados de todos os inscritos e estes sempre serão informados sobre as nossas ações”, afirma o coordenador da IN PACTO.

Depois de passarem pelo SOE, os empreendedores ainda podem se inscrever no edital da IN PACTO, que é uma incubadora de negócios sociais. Segundo Almeida, o edital do programa de pré-incubação, que busca trabalhar ideias de negócios, e de incubação, focada em atender negócios mais maduros, deve abrir ainda neste ano.

Em 2020, a IN PACTO ainda vai realizar a segunda edição do impactos transformadores, uma série de conferências virtuais com entidades de classe para comentar como as instituições estão lidando com o momento de retomada. Ainda será aberta uma chamada para universitários voluntários para auxiliar o desenvolvimento dos projetos da IN PACTO e receber capacitações na área de empreendedorismo.

Datas das edições do SOE

6 de outubro - modelo de negócios e primeiros passos para empreender

20 de outubro - aspectos contábeis para desenvolver negócios

3 de novembro - aspectos jurídicos

17 de novembro - desing e marketing digital

1º de dezembro - acesso à crédito

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela