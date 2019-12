Retorno na Avenida ACM será fechado na próxima quinta-feira (26)

O retorno que fica em frente ao Lar Shopping, na Avenida ACM, será fechado a partir da próxima quinta-feira (26). A interdição é necessária para avanço das construções dos elevados do BRT. Após a conclusão dessa obra, o retorno deverá ser reaberto já adaptado ao novo viário.

Com a interdição, os condutores que estiverem saindo do Hospital Aliança no sentindo Lucaia deverão fazer o retorno em frente ao Parque da Cidade, no Itaigara, e subir o complexo de viadutos João Gilberto. Aqueles com destino ao Cidade Jardim, Candeal e Ladeira da Cruz da Redenção deverão fazer o retorno ao lado do Hiperposto, na Avenida ACM. Quem estiver no Itaigara e quiser chegar à Avenida Juracy Magalhães pode acessar o complexo de viadutos que foi inaugurado nesta segunda-feira (23).