Retornos da Avenida 29 de Março são fechados após furto de cabos de semáforos

Dois retornos localizados na Avenida 29 de Março foram fechados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta de atos constantes de vandalismo nos semáforos.Na ação mais recente, segundo a autarquia, foram furtados cerca de 300 metros de cabo, danificando completamente os controladores.

Um terceiro retorno está interditado devido um acidente no local que danificou o equipamento semafórico. Criminosos aproveitaram o acidente para furtar a fiação desses equipamentos. Com isso, todos esses trechos precisaram ser bloqueados para garantir a ordem no trânsito.

Equipes de sinalização da autarquia de trânsito já estão efetuando os reparos de todos os equipamentos, informou a Transalvador. Em nota, a autarquia destaca que peças centrais dos semáforos foram atingidas e o conserto é de maior complexidade, exigindo compra de novos itens, o que atrasa a recomposição.

Ainda não há previsão de funcionamento dos semáforos. Técnicos da Superintendência também analisam soluções alternativas para a mobilidade da via.

Opções de tráfego

Em toda extensão, a Avenida 29 de Março tem sete retornos, dos quais três no sentido Via Regional e os demais, no sentido Paralela. Os atos criminosos e o acidente afetaram semáforos de um retorno que leva à Via Regional e dois, à Paralela. Como alternativa, os condutores podem usar os outros retornos que continuam abertos à circulação de veículos.

Nos dez primeiros meses deste ano, Transalvador informou que gastou mais de R$1,2 milhão somente para recuperar os semáforos danificados por vândalos em toda cidade.

Somente este ano, cerca de 80 intersecções sinalizadas foram vandalizadas. Além disso, mais de 4 mil metros de cabos de alimentação de energia e 187 unidades dos mais diversos tipos de componentes de semáforos foram furtados.