Retornos na Rua Lucaia, no Rio Vermelho, serão fechados a partir deste sábado (9)

Dois retornos que ficam na Rua Lucaia, no Rio Vermelho, serão fechados permanentemente a partir deste final de semana. O bloqueio será feito por conta das obras do trecho 2 do BRT. A alteração acontece partir do sábado (9). As interdições afetarão também o sistema de transporte público.

Os motoristas que estiverem na Avenida Juracy Magalhães Jr. no sentido Avenida Garibaldi e precisarem regressar em direção ao Shopping da Bahia poderão usar o novo retorno que foi implantado em frente à Estação de Tratamento da Embasa. Também poderão usar esse retorno os condutores vindos da Região do Iguatemi, com destino à Rua do Canal (Rio Vermelho).

Já os condutores oriundos da Garibaldi ou da Rua Conselheiro Pedro Luiz (Rio Vermelho) que precisam voltar para a Garibaldi poderão fazer o retorno em frente ao Mercado do Rio Vermelho, na Avenida Juracy Magalhães Jr., ou na Avenida Vasco da Gama.

Transporte

Os usuários do transporte público que costumam embarcar e desembarcar nas imediações da Rua do Canal devem ficar atentos às mudanças na região. O novo retorno implantado no local possui tanto uma saída livre quanto uma travessia com semáforo.

Com isso, as linhas que utilizavam o antigo retorno para voltar no sentido Shopping da Bahia e costumavam realizar o embarque e desembarque de passageiros no ponto em frente à Rua do Canal foram divididas. A partir deste sábado, uma parte destas linhas irá acessar a Rua do Canal, enquanto outras passarão a utilizar apenas o ponto do Vale das Pedrinhas.

A divisão foi definida após uma pesquisa realizada por técnicos da Semob, onde foram identificadas as linhas de maior acesso no ponto já existente na entrada da Rua do Canal. Estas entrarão na rua e utilizarão o retorno localizado ao final da via para voltar à Avenida Juracy Magalhães, parando normalmente nos pontos já existentes.

As demais linhas seguirão para o ponto do Vale das Pedrinhas. Não haverá mudanças para as linhas provenientes ou com destino à Avenida Anita Garibaldi.

As alterações permanecerão durante todo o período das obras no local. A sinalização será reforçada e os agentes de trânsito e transporte vão intensificar a atuação na região, com o objetivo de orientar motoristas e usuários do transporte coletivo.

Confira abaixo os locais de embarque e desembarque de cada linha:

- Linhas que retornam à esquerda livre terão como ponto de embarque e desembarque na entrada do Vale das Pedrinhas

Ordem Linha Código Nome 01 0207 Massaranduba x Itaigara 02 0710 Santa Cruz x Aquidabã/Barroquinha 03 0713 Santa Cruz x Calçada/Bonfim 04 0907 Boca do Rio x Ribeira 05 1052 Estação Mussurunga x Barra 2 06 1061 Estação Mussurunga x Brotas 07 1231 Sussuarana x Barra R2 08 1356-01 Nova Brasília/Trobogy x Pituba 09 1356-02 Nova Brasília/Artêmio Valente x Pituba 10 1622 Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato x Pituba 11 1652 São João do Cabrito x Pituba 12 2006 Metrô Retiro/Santa Mônica x Pituba

- Linhas que ingressarão na Rua do Canal (conjunto semafórico)