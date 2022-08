Reunião da Andifes acontece em Salvador, com participação de reitores de 40 universidades

Reitores e reitoras de universidades de todo o Brasil se reuniram em Salvador para a Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que acontece nos dias 12 e 13 de agosto na Universidade Federal da Bahia.



Ao todo, 40 instituições estão representadas no evento, que começou na manhã de sexta-feira (12), com a reunião do Conselho, e se estende até o sábado (13), com a participação dos dirigentes presentes em Salvador na cerimônia de encerramento da gestão do reitor da UFBA, professor João Carlos Salles, que marca a reabertura do Salão Nobre da Reitoria após restauro.



Presidente da Andifes, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR) destacou a participação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) no ato público em favor do Estado Democrático de Direito realizado na USP no dia 11. "Não renunciaremos jamais ao papel de protagonismo" da universidade pública na defesa da democracia, afirmou.

Fonseca reafirmou também o papel da entidade no enfrentamento à defasagem orçamentária imposta nos últimos anos a todo o sistema federal de educação superior. O presidente da Andifes definiu como "insuficiente e trágico" o orçamento de 2022 - que já exprimia grande defasagem acumulada, agravada após a confirmação do corte de 7,2% dos recursos.



A reunião é a primeira da nova diretoria da Andifes (2022-23). O presidente Ricardo Marcelo explica que sua realização em Salvador é "uma homenagem ao reitor João Carlos Salles", que, em função da pandemia, não pôde realizar a reunião de encerramento de seu mandato (2019-20) na sede de sua Universidade, conforme a tradição da Andifes.



"O reitor João Carlos Salles foi um grande protagonista da Andifes e teve uma trajetória de oito anos invulgar. A primeira reunião desta nova diretoria nós fazemos em Salvador com total reconhecimento a ele", afirmou Fonseca.