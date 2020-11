Reunião entre ACM Neto, Bruno Reis e Luiz Carreira marca início de transição

Uma reunião entre o prefeito ACM Neto, o prefeito eleito Bruno Reis e o chefe da Casa Civil, Luiz Carreira, marcou o início da transição na administração municipal. O encontro foi realizado no final da tarde desta segunda-feira (16), no Palácio Thomé de Souza, um dia depois de Bruno Reis vencer a corrida para a Prefeitura de Salvador no primeiro turno. As informações são da Secretaria Municipal de Comunicação (SecomPMS).

“A transição será muito tranquila porque Bruno Reis participou de todas as ações da Prefeitura. É claro que cada gestor quer implantar a sua marca, tem novas ideias, mas, no que depender de mim, o prefeito eleito terá todas as facilidades para que a transição ocorra da melhor forma possível”, disse Neto.

O prefeito também determinou nesse domingo que todos os secretários e dirigentes colaborem com a transição: “Assim que Bruno Reis nomear os integrantes de sua equipe, nossos secretários e dirigentes estarão à disposição do prefeito eleito para apresentar o cronograma de todos os projetos que estão em execução, além das informações necessárias para quem vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro”.

De acordo com Neto, o prefeito eleito vai herdar uma administração totalmente equilibrada financeiramente, com centenas de obras em andamento e muitos projetos.

“A situação de Bruno é bem diferente da que recebi. Em 2013, quando tomei posse, Salvador era uma cidade cheia de dívidas, com obras paralisadas e servidores completamente desmotivados. Fizemos o dever de casa e hoje, para nosso orgulho, Salvador tem a melhor gestão do país”, afirmou.