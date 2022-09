Reunião informal e sem análise: entenda a apresentação da proposta do City ao Conselho do Bahia

A próxima sexta-feira (23) será um dia histórico e bastante aguardado por parte dos tricolores. A partir das 19h, a diretoria executiva do Bahia vai apresentar a proposta de constituição e venda de uma SAF para o Grupo City. O acordo com o fundo árabe já está fechado e caberá aos sócios decidir pela venda ou não do clube.

Apesar de aguardada, a reunião que acontecerá na Fonte Nova terá um caráter informal. A ideia da diretoria é apenas apresentar os pontos mais importantes do acordo aos conselheiros. Posteriormente, o documento com mais de 200 páginas será enviado ao Conselho Deliberativo, que então analisará a oferta e emitirá um parecer. A comissão da SAF montada pelo órgão e o Conselho Fiscal também terão acesso ao material.

Presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez usou as redes sociais para explicar a situação.

“Um esclarecimento: o evento de sexta será uma reunião informal, onde os conselheiros foram convidados pela Diretoria Executiva para conhecerem linhas gerais e principais pontos da proposta. Por não ser a entrega oficial da proposta, não iniciaremos nenhum trâmite de análise”, disse ele.

“A entrega oficial da proposta para a Mesa do Conselho ocorrerá em breve e a partir daí iniciaremos todos os trâmites de análise nas Comissões e no CD”, completou.

Pelos ritos previstos no estatuto do Bahia, só após a emissão do parecer do Conselho Deliberativo o órgão poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na qual os sócios votarão pela venda ou não.

Não existe um prazo determinado para a conclusão de todo o processo até a constituição da SAF pelo Bahia, mas em entrevista recente, Leonardo Martinez chegou a estimar em 90 dias o tempo hábil para a realização do processo de análise da proposta e convocação da AGE.

Acordo

Uma comitiva do Grupo City está em Salvador desde segunda-feira. Eles fecharam os últimos detalhes do acordo de compra e agora aguardam a definição por parte do clube para sacramentar o negócio.

Na terça-feira, o representante do Grupo City no Brasil, Cadu Santoro, esteve no CT Evaristo de Macedo acompanhado de Fabricio Souza (scout do City na América Latina), Omar Berrada (diretor de Operações), Roel de Vries (diretor de Operações) e Diego Gigliani (diretor de Equipes emergentes).

A cúpula se reuniu com dirigentes do Bahia, visitou as instalações do CT e acompanhou a partida entre o time sub-17 do tricolor e o Fluminense, pelo Brasileirão da categoria.

Na quinta-feira (22), está prevista a chegada de Ferran Soriano, CEO do Grupo City. O espanhol participará da reunião entre a diretoria executiva do Bahia e os conselheiros no dia seguinte.