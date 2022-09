Reunião no MP-BA discute estratégias para reforçar segurança no Salvador Fest

O Ministério Público estadual (MP-BA) promoveu uma reunião, manhã desta quinta-feira (15), para discutir estratégias para fortalecer a segurança da população em grandes eventos em Salvador. Esse primeiro encontro discutiu a importância da segurança do público no Salvador Fest, evento que acontece no próximo domingo, dia 18, no Parque de Exposições.

Durante o encontro, conduzido pela promotora de Justiça Thelma Leal, o coronel Xavier Filho, comandante de Operações da Polícia Militar na Bahia, afirmou que a Polícia Militar estará presente para garantir a segurança no Salvador Fest, que tem estimativa de público de cerca de 50 mil pessoas. Ele ressaltou a necessidade de que haja uma regulamentação acerca dos critérios necessários para se classificar shows de grande porte, incluindo a quantidade de público e o porte de evento.

Além de atuar na área externa e arredores do Salvador Fest, a PM se comprometeu a disponibilizar efetivo na parte interna do Parque de Exposições. O diretor de Planejamento de Operações Integradas da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), tenente-coronel Maurício José Marinho de Souza, destacou que as deliberações da audiência serão levadas para discussão a fim de que a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também estejam presentes no evento.

(Divulgação/MP-BA)

Ficou deliberado ainda que a empresa Salvador Produções encaminhará ao MP-BA no prazo de 24h os contatos celebrados com as empresas de segurança contratadas para o evento; e que, no prazo de dez dias após o evento, encaminhará um relatório acerca das ocorrências relacionadas à segurança da festa.

Também participaram da reunião Marcelo Britto, sócio da Salvador Produções, empresa organizadora do Salvador Fest; o presidente da Associação Brasileira de Entretenimento (Abre-BA), Clínio Bastos; e o advogado da Salvador Produções, Rafael Frank. A promotora de Justiça Thelma Leal destacou que posteriormente serão realizadas tratativas para se estabelecer critérios a respeito da segurança pública em grandes eventos na Bahia.