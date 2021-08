Reunião para julgar contas da gestão de Paulo Carneiro é adiada

Agendada para o próximo dia 23, a reunião convocada pelo Conselho Deliberativo do Vitória para julgar as contas da gestão do presidente Paulo Carneiro, referentes ao exercício 2020, foi adiada e só deve ser remarcada quando houver nova eleição para membros do Conselho Fiscal do clube.

Um requerimento assinado por 35 conselheiros rubro-negros foi enviado ao Conselho Deliberativo solicitando o adiamento da reunião ordinária. O pedido foi acatado pelo presidente do Conselho Fiscal, Jailson Reis, atualmente único membro do órgão. Todos os outros membros renunciaram.

Apesar do adiamento da apreciação das contas, uma reunião extraordinária foi convocada pelo Conselho Deliberativo do Vitória para segunda-feira (23) com o objetivo de apreciar o relatório da Comissão de Ética acerca de denúncias contra a gestão de Paulo Carneiro.