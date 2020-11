Réveillon de Salvador, no Forte de São Marcelo, não terá som para fora do local

(Foto: Max Haack/Secom PMS)

Em relação ao público que pretende ir a Baía de Todos os Santos em embarcações no dia da Virada, a Prefeitura de Salvador, em contato com o site Alô Alô Bahia, ressaltou que não será proibido acompanhar a queima de fogos, localizado no quebra-mar, e que as embarcações devem seguir as regras estabelecidas pela Capitania dos Portos, seguindo o perímetro de segurança que será estabelecido.



“Não será possível ouvir o show, pois o posicionamento do palco no Forte em relação aos barcos não possibilita a visão, bem como a sonorização do espetáculo que está voltada também para a transmissão e não haverá reverberação do som para fora do local (som típico de estúdio)”, nos disse o presidente da Saltur, Isaac Edington.



O evento, no dia 31 de dezembro, acontecerá a partir das 22h, no Forte de São Marcelo, na Baía de Todos os Santos. Não terá público e as apresentações de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima serão transmitidas pela Globo, Multishow e Band, além do próprio YouTube.